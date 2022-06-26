مصر.. تأجيل محاكمة قاتل طالبة المنصورة وحظر النشر

كما أمر القاضي بإحضار مياه للمتهم أثناء الاستماع له، حيث أكد المتهم على مدار ساعة قصة ارتباطهما وفقا لأقواله وبداية الخلاف بينهما وعن وجود علاقة تربطه بالمجني عليها، لكنها عندما قررت الانفصال عنه، عقد عدد من الأشخاص جلسة عرفية، قاموا خلالها بعرض الموضوع كاملاً، واعترف المتهم بحمله السكين دفاعا عن نفسه خشية من أن تؤذيه "نيرة".