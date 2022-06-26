مصر.. تأجيل محاكمة قاتل طالبة المنصورة وحظر النشر

قررت محكمة جنايات المنصورة، في مصر، تأجيل نظر الدعوى ضد قاتل نيرة أشرف أمام الجامعة الأسبوع الماضي، لجلسة الثلاثاء المقبل، مع حظر النشر في وسائل النشر المسموعة والمرئية، عدا جلسة النطق بالحكم.
وطالب عضو هيئة الدفاع عن المتهم في قضية نيرة أشرف بعرضه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات وحالته الصحية والنفسية.
وبدأت اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة قاتل الطالبة نيرة، أمام جامعة المنصورة.
وبدأت الجلسة بإخراج قاتل "نيرة" بناء على تعليمات رئيس المحكمة، من القفص وفك الكلبشات وإحضار كرسي والاستماع لاعترافاته وأقواله؛ نظرا لظروفه الصحية، حيث كان اعتدى عليه عدد من المواطنين أثناء حدوث جريمة القتل.
كما أمر القاضي بإحضار مياه للمتهم أثناء الاستماع له، حيث أكد المتهم على مدار ساعة قصة ارتباطهما وفقا لأقواله وبداية الخلاف بينهما وعن وجود علاقة تربطه بالمجني عليها، لكنها عندما قررت الانفصال عنه، عقد عدد من الأشخاص جلسة عرفية، قاموا خلالها بعرض الموضوع كاملاً، واعترف المتهم بحمله السكين دفاعا عن نفسه خشية من أن تؤذيه "نيرة".
ووفق "سكاي نيوز عربية" حضرت أسرة الطالبة نيرة أشرف، إلى قاعة المحكمة، وسط بكاء والدتها وأسرته؛ لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتلها، في محكمة جنايات المنصورة.