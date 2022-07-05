مصر تبدأ تداول العملات البلاستيكية

طرح البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء أول عملة مصرية بلاستيكية "بوليمر"؛ لتصبح مصر الدولة الرابعة عربيًّا التي تستخدم هذا النوع من العملات، الذي يوصف بأنه صديق للبيئة.