مصر.. تحذير من "شوكولاتة بالحشيش" وتحرك أمني فورًا

وحسب موقع "الحرة"، قال نصار في منشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "منذ مدة ليست بالقصيرة شكا الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر".