مصر.. تحذير من "شوكولاتة بالحشيش" وتحرك أمني فورًا

ذكرت مواقع محلية مصرية أن الأجهزة المعنية ستسحب عينات من الشوكولاتة المستوردة المتداولة بالأسواق، للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
وكان رئيس سابق لجامعة القاهرة، أ. د. جابر نصار، قد تحدث عن سبب إيجابية تحليل المخدرات لبعض الأشخاص غير المتعاطين أحيانًا، وذلك نتيجة تناول أحد أنواع الشوكولاتة المستوردة من الخارج، والتي يدخل نبات الخشخاش في مكوناتها.
وحسب موقع "الحرة"، قال نصار في منشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "منذ مدة ليست بالقصيرة شكا الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر".
وأردف: "وبالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شوكولاتة من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية.. ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة تعاطٍ وإتجار بحسب الأحوال".
وأقر المصدر الأمني، في بيان نقله موقع "مصراوي"، أن بذور الخشخاش قد تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية المتداولة بالأسوق المصرية، ولكن ويتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة.