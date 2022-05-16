مصر.. تفاصيل القبض على فتاة أثارت جدلًا واسعًا بفيديوهات على مواقع التواصل

وأوضح بيان وزارة الداخلية المصرية: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر دون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة.. وتضرر بعض الفتيات حيال شرائهن تلك المنتجات".