مصر.. تفاصيل جريمة القتل المتهم فيها ابن وزيرة مصرية

وأصدر مكتب المدعي العام في المقاطعة، بيانًا عن واقعة رامي هاني منير فهيم، قال فيه: "رامي هاني منير فهيم متهم بطعن زميله في العمل، غريفين كومو البالغ من العمر 23 عامًا، حتى الموت، ثم طعن زميله في الغرفة جوناثان بام 23 عامًا، حتى الموت، في شقتهم في شارع كاتيلا في أنهايم حوالى الساعة 6:30 صباحًا. 19 أبريل 2022، وعمل كومو وفهيم معًا في شركة لإدارة الثروات في مقاطعة أورانج".