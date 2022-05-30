مصر.. تفاصيل جريمة القتل المتهم فيها ابن وزيرة مصرية

كشفت المعلومات الأولية في حادث نجل الوزيرة المصرية نبيلة مكرم، أن قوات الشرطة الأمريكية تَلَقّت اتصالًا يؤكد وقوع شجار في شقة بضواحي كاليفورنيا، وحين انتقلت قوات الشرطة إلى الشقة، وجدت جثتين للضحايا؛ فيما كان نجل الوزيرة موجودًا داخل الشقة وبه إصابات طفيفة، وأمرت الشرطة بنقله للمستشفى حتى تعافى من الإصابات وتم اعتقاله لتورطه في حادث القتل.
واقعة اتهام رامي هاني منير فهيم، نجل وزيرة الهجرة الذي يعمل في شركة "بنس لإدارة الثروات"، تناقلتها وسائل الإعلام في الولايات المتحدة ووسائل إعلام إنجليزية أيضًا في الرابع والعشرين من أبريل الماضي؛ حيث اتُّهم رامي فهيم بقتل "غريفين كومو" (23 عامًا) و"جوناثان بهم" (23 عامًا)، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء؛ وفق ما نشرته قناة "العربية".
وأصدر مكتب المدعي العام في المقاطعة، بيانًا عن واقعة رامي هاني منير فهيم، قال فيه: "رامي هاني منير فهيم متهم بطعن زميله في العمل، غريفين كومو البالغ من العمر 23 عامًا، حتى الموت، ثم طعن زميله في الغرفة جوناثان بام 23 عامًا، حتى الموت، في شقتهم في شارع كاتيلا في أنهايم حوالى الساعة 6:30 صباحًا. 19 أبريل 2022، وعمل كومو وفهيم معًا في شركة لإدارة الثروات في مقاطعة أورانج".
التهم التي يواجهها رامي هاني منير فهيم نجل وزيرة الهجرة، والتي وردت في بيان الادعاء العام وفقًا للظروف والملابسات الخاصة بالقضية، تتجه جميعها إلى إدانة نجل الوزيرة؛ حيث وجّهت له اتهامات القتل، واستخدام أسلحة، ومحاولة تضليل السلطات رغم إصابته في المشاجرة التي تسببت في الحادث.
وحول الدوافع وراء عملية القتل التي ارتُكبت قال الادعاء إن رامي هاني منير فهيم وكومو عَمِلَا معًا في "شركة بنس لإدارة الثروات" في مقاطعة أورانج وعمل كومو، الذي انضم إلى الشركة في عام 2021، كمساعد تسويق ووسائط؛ وفقًا لسيرته الذاتية التي اطلع عليه الادعاء.
تَلَقّت الشرطة اتصالات أفادت بوجود شجار داخل الشقة، قبل أن تصل وتجد جثث الضحايا، و"فهيم" لا يزال داخل الشقة يعاني من إصابة طفيفة غير محددة؛ حيث كانت الشقة مليئة بالدماء وفقًا لما رواه سكان المجمع، ونُقل "فهيم" إلى المستشفى؛ حيث عولج من إصاباته واعتُقل للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.. وهو محتجز بدون كفالة، ومن المقرر توجيه الاتهام إليه في 6 مايو في فولرتون؛ حيث أكد محامي المقاطعة أنه تم تقديمه للمحاكمة في 6 مايو 2022 في مركز العدل الشمالي في فولرتون.
وقال أحد مسؤولي الشرطة: إن المبنى السكني مجهّز بكاميرات مراقبة وإن بعض السكان لديهم أيضًا كاميرات، وإن كاميرا أحد الجيران التقطت فيديو لـ"فهيم" في المبنى قبل ساعات من عملية القتل.
وكشف الرقيب شين كارينجر من شرطة أناهايم، أن المدعى عليه رامي فهيم، كان يعمل في مكتب شركة لإدارة الثروات في نيوبورت بيتش مع أحد الضحايا، وهو جريفين روبرت كومو البالغ من العمر 23 عامًا، الرجل الآخر الذي قتل "جوناثان أندرو بام" (23 عامًا) أيضًا، لم تكن له صلة سابقة بـ"فهيم".
وزعم أن "فهيم" كان "ينتظر" أحد الضحايا على الأقل قبل طعنه يوم الثلاثاء، 19 أبريل؛ وفقًا لوثائق المحكمة.
وبحسب سجلات المحكمة، لم يكن لدى "فهيم" أي سجل سابق لجرائم عنف في مقاطعة أورانج.
وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، إنها تتعرض لمحنة شديدة، إثر اتهام ابنها بارتكاب جريمة قتل.
وأضافت عبر منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، السبت الماضي، أنها تمر والأسرة بوقت عصيب، بعد اتهام ابنها بتلك الجريمة في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية، ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن، لافتة إلى أن قيامها بواجباتها كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض مع كونها أمًّا مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها.
وقالت الوزيرة، إنها تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه منصبها ومقتضيات العمل به، وتُفَرّق بين ما هو شخصي وعام بشكل واضح.
وطلبت "مكرم"، الدعاء لها ولأسرتها وابنها رامي في تلك المحنة، وللقتيلين اللذيْن لَقِيَا ربهما.
وخلال بيانها الوزيرة، أكدت حرصها على الفصل التام بين مهام وظيفتها كوزيرة للهجرة بأن تتابع كل شؤون المصرين بالخارج، وبين كونها أمًّا تكتوي بنار ما يتم تداوله من أنباء حول تورط ابنها في حادث قتل؛ فيما يقبع ابنها قيد التحقيقات في الولايات المتحدة الأمريكية.