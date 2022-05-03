مصر.. طريقة تستخدمها بعض المطاعم لغش لحوم الحواوشي؟

وبحسب الفيديو المتداول، فإن هناك بعض المطاعم تقوم بصنع أرغفة الحواوشي من خلال فرم كراتين البيض الورقية بعد نقعها في مادة حمراء، ثم إضافة التوابل عليها وتسويتها وبيعها في الأسواق.