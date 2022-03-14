مصر.. قرارات عاجلة قبل "رمضان" لمحاربة الغلاء وضبط الأسواق

واتخذت المحافظة -وفق صحيفة "الوطن" المحلية- قرارًا بإحكام الرقابة على الأسواق، والتنسيق المتواصل مع مديرية التموين والجهات الرقابية المختصة، وتلقي شكاوى المواطنين، وتفعيل آليات التواصل معهم فيما يتعلق بأعمال البيع والشراء في الأسواق، بالإضافة إلى العمل على زيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين، ودعم وتشجيع أي مبادرة مجتمعية من الجمعيات ورجال الأعمال لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة والحملات المستمرة على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات القانونية تجاه المخالفين ومَن تسول لهم أنفسهم التلاعب بالسلع والأسعار، وضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق ومتابعة توافرها.