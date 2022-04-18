مصر.. مزاح "أكياس المياه" ينتهي بكارثة والنيابة تحبس 5 أطفال

وحسب موقع "الحرة"، قالت النيابة في بيان لها: إن أعمار الأطفال تراوح بين 15 و18 عاماً، وإنهم محتجزون أربعة أيام على ذمة التحقيق لارتكابهم "جريمة ضرب المجني عليه، هشام زكريا، عمداً مما أفضى إلى موته"، و"استعراضهم القوة واستخدامها ضده بقصد إلحاق الأذى به مما أدى إلى تكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس باعتباره".