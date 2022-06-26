مصر.. ملحمة خير تجمع 40 مليون جنيه لشراء حقنة واحدة لطفلة مريضة

سطّر أهل الخير في مصر، ملحمةً إنسانية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بعدما نجحوا في سباق مرير خاضوه قبل أيام مع الزمن، حين تمكنوا، من جمع 40 مليون جنيه (تُعادل مليونين و125 ألف دولار)، ثمنًا لحقنة واحدة من لقاح Zolgensma الأغلى بالعالم، لطفلة اسمها "رقية" وعمرها عام و11 شهرًا، تحتاجه على عجل، للعلاج من مرض يؤدي إلى شلل تام أو الموت إذا لم يتم أخذ الحقنة قبل أن تبلغ عامين من عمرها، وهو المرض المعروف باسم ضمور العضلات الشوكي؛ وفقًا لقناة "العربية".