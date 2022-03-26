مصر.. وفاة رئيس اتحاد المحامين العرب أثناء ترافعه بالمحكمة

توفي اليوم رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين في مصر "رجائي عطية"، عن عمر ناهز الـ84 عامًا؛ إثر سقوطه مغشيًّا عليه أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة.