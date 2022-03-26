مصر.. وفاة رئيس اتحاد المحامين العرب أثناء ترافعه بالمحكمة

توفي اليوم رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين في مصر "رجائي عطية"، عن عمر ناهز الـ84 عامًا؛ إثر سقوطه مغشيًّا عليه أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة.
وأعلن عدد من المحامين وأعضاء بمجلس النقابة عن وفاة النقيب؛ إثر تعرضه لوعكة صحية، أثناء حضوره جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات شمال الجيزة.
ووفق صحيفة "المصري اليوم"، قالت مصادر مسؤولة: إن "عطية" كان يترافع أمام الدائرة "12" جنايات، وبعد سقوطه على الأرض؛ قررت المحكمة نقله بسيارة إسعاف لأقرب مستشفى؛ حيث تَبَيّن وفاته طبيعيًّا.
وستؤدى صلاة الجنازة على نقيب المحامين "رجائي عطية" بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط القاهرة.