"مُعايد القريتَيْن" وما حدث له في رحلته.. سلِّ صيامك مع أمثال شعبية من الجوف

وقد تناول الكاتب الصحفي ناصر الحميضي هذا المثل في صحيفة "الرياض"، وقال: "قال أحد الذين ذاقوا طعنة اللسان وجراحه وهو يعتصر ألمًا بعدما انفلت لسانه، وعجز عن رد الكلمة التي خرجت منه لتطعن غيره.. قال وهو في ألم أشد من ذاك الذي أصابته الكلمة، بل إنه يماثل من ارتدت إليه رصاصة، قال: (ليت لي حلق مثل حلق النعامة)، يعني رقبة طويلة بطول رقبة النعامة، فسأله من سمع مطلبه لماذا؟ قال: حتى تتأخر الكلمة عن الخروج، وأفكر فيها طويلاً قبل أن تظهر لمن أمامي، فإن كانت سيئة رددتها، وإن كانت حسنة أطلقتها. ولعله يظن أن الرقبة الطويلة كالنعامة والزرافة والبعير تعطي فرصة أطول لخروج الكلمة التي يتنازعها العقل والقلب، ثم يؤمر بها اللسان، فتخرج بعد طول الطريق، فيكون هناك فرصة لتميُّز نوع الكلمة والتفكير فيها".