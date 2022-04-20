معهد الفلك بمصر.. رسميًّا: هذا هو أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد؛ سيكون يوم الاثنين 2 مايو 2022م، هو غـرة شهـر شـوال 1443هـ فلكيًّا، ويوم عيد الفطر المبارك.
وحسب موقع "بوابة الأهرام"، أعلن الدكتور جاد القاضي، أنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد؛ فإن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبـت 29 من رمضان 1443هـ الموافق 30/ 4/ 2022م (يوم الرؤية).
وقال القاضي: يلاحَظ أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد بعدُ عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.
ويغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة والقاهرة بـ15دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (14- 15 دقيقة).
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (6 و20 دقيقة).
وبذلك يكون يوم الأحـد 1 مايو 2022م هو المتمم لشهـر رمضـان 1443هـ.
وتكون غـرة شهـر شـوال 1443هـ فلكيًّا يوم الاثنين 2 مايو 2022م، وأول أيام عيد الفطر المبارك.