معهد الفلك بمصر.. رسميًّا: هذا هو أول أيام عيد الفطر المبارك

وقال القاضي: يلاحَظ أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد بعدُ عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.