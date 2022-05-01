مع اقتراب العيد.. تحذيرات من خبر كل عام بمصر: "التسمم بالفسيخ"

وحول كيفية معرفة الفسيخ الصالح للاستهلاك الآدمي قالت الدكتورة زكي: "في البداية يجب على الإنسان الشراء من الأماكن الموثوقة، وتجنب من يبيع في صفائح طالها الصدأ، أو من الباعة الجائلين، أو المحال التي لا تتوفر فيها الاشتراطات الصحية، ثم فحص السمكة نفسها فلون اللحم يجب أن يكون ورديًّا، مع ضرورة الابتعاد عن الأسماك ذات اللون البني أو الأسود أو الرصاصي، كما يفضل ألا يوجد في الأسماك المملحة أي تشققات، والابتعاد عن الأسماك المنتفخة، كذلك الملمس المهترئ فلا يجب أن يترك أصبعي مكانًا غائرًا في السمكة عند الضغط عليها، كما أن الرائحة المميزة لسمك الفسيخ تختلف تمامًا عن رائحة التعفن، وهو أمر يستطيع من يأكلون الفسيخ تمييزه".