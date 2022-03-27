مع اقتراب شهر رمضان.. تعرّف على ساعات الصيام الأقصر والأطول في دول العالم

يبدأ شهر رمضان المبارك فلكيًّا هذا العام يوم 2 أبريل المقبل، على أن يكون 1 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وتختلف ساعات الصيام في شهر رمضان بين دولة وأخرى؛ وفقًا لخطوط الطول والعرض لكل دولة وموقعها من خط الاستواء، كما تختلف ساعات الصيام في بداية الشهر عن نهايته.
وفيما يلي ساعات الصيام الأقصر والأطول خلال الشهر الكريم بكل دول العالم.
ساعات الصيام الأقصر في العالم:
1- نيوزيلندا: 11 ساعة و20 دقيقة.
2- تشيلي: 11 ساعة و30 دقيقة.
3- أستراليا: 11 ساعة و47 دقيقة.
4- أوروغواي: 11 ساعة و48 دقيقة.
5- جنوب إفريقيا: 11 ساعة و52 دقيقة.
ساعات الصيام الأطول في العالم:
1- آيسلندا: 19 ساعة و59 دقيقة.
2- جرين لاند: 19 ساعة و57 دقيقة.
3- فنلندا: 19 ساعة و9 دقائق.
4- السويد: 18 ساعة و58 دقيقة.
5- بولندا: 18 ساعة و30 دقيقة.