مع اقتراب عيد الأضحى.. تحذير من أزمة جديدة لـ"اللحوم الخضراء" في المغرب

قبل أيام من عيد الأضحى، أعادت هيئات مدنية في المغرب موضوع "اخضرار لحوم الأضاحي" إلى الواجهة؛ منبهة إلى ضرورة اليقظة وتعزيز المراقبة على الخراف.
وسجلت وقائعَ مشابهةً بأعياد أضحى سابقة في المغرب؛ حيث يتحول لون اللحم إلى الأخضر بعد وقت قصير من ذبح الأضحية.
وحذّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك -وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"- وهي منظمة غير حكومية، من احتمال اخضرار لحوم الأضاحي لهذه السنة، وعزت مخاوفها إلى إدخال بعض المربين لمخلفات الدجاج في علف الماشية.
وأوصت في بيان السلطات باتخاذ جميع التدابير الوقائية وتشديد المراقبة على أماكن التربية والتسمين وأسواق البيع.
وقال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي: "لاحظنا بناء على معطيات استقيناها من مناطق كثيرة، أن عددًا من المحسوبين على مربي الماشية يلجأون إلى إدخال مخلفات الدجاج في تعليفها، وهي أساليب انتهازية جاءت نتيجة لموجة غلاء الأسعار التي تعرفها بلادنا؛ بما في ذلك أسعار علف الماشية، وتَبِعات الجفاف التي جعلت الفلاح يعاني الأمرّين لتوفير العلف لماشيته".
وأوصى "الخراطي" باقتناء أضحية العيد من المراكز المرخصة التي تحمل ترقيمًا، والاحتفاظ بالحلقة بعد الذبح لمدة لا تقل عن 7 أيام من أجل الرجوع إليها عند الحاجة.
وحث على الاتصال بمصالح وجمعيات المستهلك لوضع الشكاوى حول اخضرار اللحوم إذا ثبت وجود بقع خضراء عليها، أو الاتصال بمصلحة مداومة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وشدد "الخراطي" كذلك على ضرورة تنظيف مكان الذبح وعدم نفخ الأضحية عن طريق الفم، وأوصى بالمحافظة على اللحوم تحت حرارة بين 2 و4 درجات للاستهلاك قصير المدى، أو وضعها بالمجمد في حرارة من 18 تحت الصفر للاستهلاك البعيد، وعدم تكديس اللحوم في المجمد.
وأمام تحذيرات الجمعيات، خرجت الحكومة بتصريحات مطمئنة بخصوص احتمال اخضرار لحوم الأضاحي؛ لافتة إلى أنها واعية بخطورة المسألة.