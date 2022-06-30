مع اقتراب عيد الأضحى.. تحذير من أزمة جديدة لـ"اللحوم الخضراء" في المغرب

وقال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي: "لاحظنا بناء على معطيات استقيناها من مناطق كثيرة، أن عددًا من المحسوبين على مربي الماشية يلجأون إلى إدخال مخلفات الدجاج في تعليفها، وهي أساليب انتهازية جاءت نتيجة لموجة غلاء الأسعار التي تعرفها بلادنا؛ بما في ذلك أسعار علف الماشية، وتَبِعات الجفاف التي جعلت الفلاح يعاني الأمرّين لتوفير العلف لماشيته".