مع تراجع إصابات "كورونا".. بكين تقرّر إعادة فتح المدارس أمام الطلاب

بعد تراجع الإصابات بفيروس «كورونا» في الأيام الأخيرة، قالت لجنة التعليم في بكين اليوم (السبت)، إن بإمكان جميع طلاب المدارس الابتدائية والثانوية في العاصمة العودة إلى الدراسة المباشرة اعتباراً من يوم الإثنين.
اللجنة أكّدت أنه سيتم السماح بإعادة فتح رياض الأطفال اعتباراً من الرابع من يوليو.
وكانت بكين قد أغلقت المدارس في أوائل مايو وطلبت من الطلاب الانتقال إلى التعلم عبر الإنترنت وسط ارتفاع حاد في إصابات «كوفيد-19» المنقولة محلياً.
ووفقما نقلت رويترز عن مكتب بلدية بكين للرياضة، فإنه يمكن استئناف الأنشطة الرياضية للشباب في المواقع غير المدرسية في 27 يونيو في المناطق التي لم يتم تسجيل فيها إصابات مجتمعية لمدة سبعة أيام متتالية.
وكانت بكين من بين عديد من المدن في الصين التي فرضت قيوداً لوقف انتشار موجة «أوميكرون» خلال الفترة من مارس إلى مايو. وأسفرت هذه الجهود عن تقليص الإصابات، لكنها كبّدت اقتصاد البلاد خسائر فادحة.
واليوم، لم تسجل شنغهاي أي إصابات محلية جديدة سواء بأعراض أو بلا أعراض لأول مرة منذ 23 فبراير.