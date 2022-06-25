مع تراجع إصابات "كورونا".. بكين تقرّر إعادة فتح المدارس أمام الطلاب

وكانت بكين من بين عديد من المدن في الصين التي فرضت قيوداً لوقف انتشار موجة «أوميكرون» خلال الفترة من مارس إلى مايو. وأسفرت هذه الجهود عن تقليص الإصابات، لكنها كبّدت اقتصاد البلاد خسائر فادحة.