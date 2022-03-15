مفتي الأردن: إطلاق العيارات النارية للاحتفال بالمناسبات حرام

وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، أكد الخصاونة في حديث له عبر إذاعة "أمن إف إم" الثلاثاء، أن القوانين والتشريعات منعت وحرمت إطلاق العيارات النارية في المناسبات، منوهًا إلى أن أصحاب المناسبة عليهم واجب منع أي شخص من مثل هذه التصرفات التي تروع وتخوف الناس، بل وعليهم إبلاغ السلطات الأمنية عن مطلقي العيارات النارية وعدم التستر عليهم.