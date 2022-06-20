مقتل فتى وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار خلال حفل موسيقي بواشنطن

أعلنت الشرطة الأمريكية أن فتى عمره 15 عامًا قُتل، وأُصيب ثلاثة أشخاص، بينهم شرطي، بالرصاص مساء الأحد في واشنطن، وذلك بعد حفل موسيقي أُقيم في الشارع، وفقًا لـ"روسيا اليوم".