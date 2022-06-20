مقتل فتى وإصابة 3 آخرين بإطلاق نار خلال حفل موسيقي بواشنطن

أعلنت الشرطة الأمريكية أن فتى عمره 15 عامًا قُتل، وأُصيب ثلاثة أشخاص، بينهم شرطي، بالرصاص مساء الأحد في واشنطن، وذلك بعد حفل موسيقي أُقيم في الشارع، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وتفصيلاً، قال قائد شرطة واشنطن روبرت كونتي للصحفيين إن أشخاصًا عدة أُصيبوا أثناء فرارهم.
وأضاف بأنه لم يتضح بعد ما إذا كان الفتى هو المستهدف. وأوضح أن الشرطة ضبطت سلاحَين ناريَّين غير مرخصَين في مكان قريب، وكانت تبحث عن رجل يحمل سلاحًا غير مرخص.
واعتبر "كونتي" أنه "من غير المقبول" حضور أشخاص يحملون أسلحة نارية غير مرخصة "تجمعات كبيرة في المناطق المكتظة". مضيفًا: "شخص واحد يكفي ليحصل ذلك. ولسوء الحظ خسر فتى يبلغ من العمر 15 عامًا حياته".
ونقلت الشرطة والجريحَين الآخرَين إلى المستشفى. وبحسب كونتي، لم يكن هناك تبادُل لإطلاق النار، ولم يتم العثور على السلاح المستخدَم.