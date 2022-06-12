مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بملهى ليلي في ولاية إنديانا الأمريكية

وتفصيلاً، أوضحت الشرطة أن إطلاق نار وقع في الساعة 2 صباحاً في ملهى "بلايوس"، في مدينة غاري، نحو 25 ميلاً جنوب مدينة شيكاغو، وخلّف قتيلين، رجل يبلغ من العمر 34 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 26 عاماً في الداخل، أعلن عن وفاتهما بعد نقلهما إلى مستشفى محلي، على ما نقلت قناة "إيه بي سي نيوز".