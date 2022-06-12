مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بملهى ليلي في ولاية إنديانا الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في ملهى ليلي في ولاية إنديانا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وفقاً لسبوتنيك.
وتفصيلاً، أوضحت الشرطة أن إطلاق نار وقع في الساعة 2 صباحاً في ملهى "بلايوس"، في مدينة غاري، نحو 25 ميلاً جنوب مدينة شيكاغو، وخلّف قتيلين، رجل يبلغ من العمر 34 عاماً وامرأة تبلغ من العمر 26 عاماً في الداخل، أعلن عن وفاتهما بعد نقلهما إلى مستشفى محلي، على ما نقلت قناة "إيه بي سي نيوز".
وخلّف الهجوم 4 مصابين آخرين من بينهم واحد في حالة حرجة، فيما لم تكشف السلطات عن أسماء الضحايا أو معلومات حول مطلق النيران.
ويأتي إطلاق النار هذا وسط موجة من أعمال العنف بالأسلحة النارية وإطلاق النار الجماعي، وقعت إحداها في نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من ملهى ليلي في ولاية تينيسي، وخلفت 3 قتلى و14 مصاباً.