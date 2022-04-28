منذ ظهور كورونا.. ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية والاحتيال حول العالم

تَصدرت الجرائم الإلكترونية قائمة تهديدات الاحتيال الخارجية التي تواجهها الشركات في جميع أنحاء العالم؛ وفقًا لاستطلاع حديث "للجريمة الاقتصادية العالمية والاحتيال"؛ حيث قالت ما يقرب من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع، إنها تعرضت للاحتيال أو الجرائم المالية في العامين الماضيين.
ووجد استطلاع (PwC Global Economic Crime and Fraud Survey) أن الهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال أصبحت أكثر تعقيدًا عن ذي قبل، وأن المحتالين يشكلون خطرًا كبيرًا على المؤسسات عما كان عليه الأمر سابقًا.
وضم الاستطلاع 1296 مديرًا تنفيذيًّا من 53 دولة في العالم، وأكدوا أن الجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال تتوسع بشكل مستمر خاصة في العامين الأخيرين بداية من ظهور جائحة كورونا كوفيد-19".
وأشار الاستطلاع إلى أن أعلى معدل للهجوم الإلكتروني؛ كان موجهًا نحو شركات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات؛ حيث قال ثلثا المشاركين في الاستطلاع في هذا القطاع إنهم تعرضوا لشكل من أشكال الاحتيال.
ومن بين الشركات العالمية التي تجاوزت عائداتها 10 مليارات دولار والتي تعرضت للاحتيال؛ أبلغت واحدة من كل خمس شركات، عن واقعة احتيال كلفت أكثر من 50 مليون دولار.. ومن بين الشركات التي تقل إيراداتها عن 100 مليون دولار، قال 38% إنهم تعرضوا للاحتيال، وتأثرت واحدة من كل أربع شركات بما يزيد على مليون دولار.