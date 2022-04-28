منذ ظهور كورونا.. ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية والاحتيال حول العالم

ومن بين الشركات العالمية التي تجاوزت عائداتها 10 مليارات دولار والتي تعرضت للاحتيال؛ أبلغت واحدة من كل خمس شركات، عن واقعة احتيال كلفت أكثر من 50 مليون دولار.. ومن بين الشركات التي تقل إيراداتها عن 100 مليون دولار، قال 38% إنهم تعرضوا للاحتيال، وتأثرت واحدة من كل أربع شركات بما يزيد على مليون دولار.