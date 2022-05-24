منظمة الصحة العالمية: لا حاجة لحملات تطعيم جماعية من جدري القرود

وقال ريتشارد بيبودي، الذي يقود فريق مسببات الأمراض عالية التهديد في منظمة الصحة العالمية بأوروبا، في مقابلة مع "رويترز": إن الإمدادات الفورية من اللقاحات ومضادات الفيروسات محدودة نسبيًّا.