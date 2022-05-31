منظمة الصحة العالمية: لا خوف حالياً من تحوّل جدري القردة إلى جائحة

ومنذ أن أعلنت بريطانيا في 7 مايو تسجيل أول إصابة مؤكّدة بجدري القردة، تمّ إبلاغ منظمة الصحّة العالمية بما يقرب من 400 إصابة في نحو 20 دولة لا يظهر فيها عادة هذا النوع من الأمراض.