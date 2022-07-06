منها الصخرة الذهبية والطريق الغامض.. شاهد 9 أماكن على الأرض تخلو من الجاذبية

صدّق أو لا تصدق، على الأرض وليس على القمر هناك مواقع تنعدم فيها الجاذبية الأرضية؛ حيث يشعر فيها الإنسان للحظات معدودة، بأنه في الفضاء الخارجي، أو تتحرك فيها الأشياء إلى الأعلى لا إلى الأسفل.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، استعرض موقع "The Travel" المتخصص في السياحة والسفر، 9 مواقع في الكرة الأرضية تختفي فيها الجاذبية الأرضية؛ حيث تشكل استثناءً للقاعدة الشاملة في بقية الأرض، وهذه المواقع هي: الصخرة الذهبية بمعبد كايكتيو في ميانمار