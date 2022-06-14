منها 206 مليارات في يوم واحد.. أثرياء العالم خسروا 1.4 تريليون دولار في 2022

وتتناقض هذه الأرقام بشكل صارخ مع العام الماضي، عندما أدى ارتفاع الأسواق المالية إلى زيادة عدد أثرياء العالم بنحو 8%؛ منهم 13% في أمريكا الشمالية وحدها؛ وفقًا لتقرير "Capgemini World Wealth" الذي صدر الثلاثاء.