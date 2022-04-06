من الرياض للقاهرة.. فيديو يكشف تكرار حادث عكس السير ومفاجأة صادمة

من الرياض للقاهرة وبنفس التفاصيل تقريبًا كما ظهر في الفيديو، تَكرر حادث مركبة عكس السير بالعاصمة المصرية، حين اضطر المواطنون إلى التدخل لإيقاف مركبة اصطدم قائدها بعدد من الأشخاص وعدة سيارات في شارع الملك فيصل بالجيزة؛ لتكشف الأجهزة الأمنية مفاجأة صادمة.
وحسب صحيفة "الأخبار" المصرية، كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، تفاصيل قيام أحد الأشخاص -أثناء قيادته لسيارة ملاكي- بالاصطدام بعدد من الأشخاص والسيارات بمنطقة فيصل التابعة لقسم بولاق الدكرور، وتَبَيّن أن ذلك الشخص قام بسرقة السيارة من أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة، حين غافله وركب السيارة وفَرّ بها من المكان.
وأضافت الصحيفة: كانت البداية عندما تم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعدد من المواطنين يستوقفون سيارة ملاكي تحاول الفرار بأحد الشوارع بمنطقة الملك فيصل بالجيزة.
وتَمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد محل الواقعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور تم الانتقال لمحل الواقعة، وتَبين حدوث مصادمة بين سيارتين، ومحاولة قائد إحدى السيارتين الفرار؛ إلا أن الأهالي تمكنوا من استيقافه ومحاولة إنهاء الخلاف بالصلح والتراضي بين الطرفين.
ولكن في أثناء ذلك، تَبَيّن أن قائد السيارة الذي حاول الفرار من محل الواقعة، له سجل جنائي، ولا يحمل رخصة للسيارة التي يقودها.. وبالكشف عن السيارة، تبين أنها مُبلَغ بسرقتها من منطقة التجمع الخامس، وبمواجهة قائد السيارة (اللص)، أقر بسرقته للسيارة بأسلوب المغافلة، فتم توقيف اللص، وتحرير إفادة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكان مرور مدينة الرياض قد قبض مؤخرًا على قائد مركبة، ظهر في مقطع فيديو، عاكسًا السير في أحد الطرق العامة؛ مما تسبب في تضرر (11) مركبة إثر اصطدام مركبته عمدًا بها، وتعريض مستخدمي الطريق للخطر.