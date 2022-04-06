من الرياض للقاهرة.. فيديو يكشف تكرار حادث عكس السير ومفاجأة صادمة

ولكن في أثناء ذلك، تَبَيّن أن قائد السيارة الذي حاول الفرار من محل الواقعة، له سجل جنائي، ولا يحمل رخصة للسيارة التي يقودها.. وبالكشف عن السيارة، تبين أنها مُبلَغ بسرقتها من منطقة التجمع الخامس، وبمواجهة قائد السيارة (اللص)، أقر بسرقته للسيارة بأسلوب المغافلة، فتم توقيف اللص، وتحرير إفادة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.