من يتزوج "ثانية" سوف يقال من منصبه.. رئيس دولة يهدد الوزراء

ولم يخفِ الرئيس النيجيري -وهو يخاطب الجمع الذي كانت أغلبه نساء- من أن حديثه يحمل "مخاطرة، وطالب بوزوما وزراءه - في مقطع فيديو متداول لخطاب يوم الجمعة الماضي، قوبل بتصفيق نسوي حار- بأن يكونوا "مثالًا يُحتذى"، قائلاً: "طالما أنك في حكومتي، فأنت ممنوع من اتخاذ زوجة إضافية.. الوزير الذي يريد أن يتزوج بزوجة أخرى، ليس ممنوعًا، لكن يجب أن يترك الحكومة".