مُهاجر مصري تَعرض لإصابة بليغة بين الحياة والموت جنوب شرق فرنسا

تَعَرّض مُهاجر مصري يبلغ من العمر 35 عامًا، لإصابة بليغة جعلته بين الحياة والموت، بعد أن أطلق شرطيٌّ الرصاصَ عليه أثناء محاولته إيقاف شاحنة تُقِل أربعة مهاجرين آخرين بالقرب من نيس (جنوب شرق فرنسا).
وقال المدعي العام في نيس، كزافييه بونوم، في بيان: إنه بعد تلقي بلاغ من السلطات الإيطالية، تم تحديد مكان الشاحنة المبردة التي كان من المفترض أن تنقل "أجانب في وضع غير نظامي"، في سوسبل، وهي بلدة فرنسية بالقرب من الحدود الإيطالية.
وأعقب ذلك عملية مطاردة للشاحنة من قِبَل شرطة الحدود، إلى أن تدخلت وحدة أخرى على بُعد حوالى ثلاثين كيلومترًا على طريق شديد الانحدار قرب نيس. "وزادت الشاحنة سرعتها متجهة إلى سيارة الشرطة هذه"، واستخدم أحد الشرطيين "سلاحه وأطلق النار أربع مرات" في محاولة لإيقافها.