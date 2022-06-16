مُهاجر مصري تَعرض لإصابة بليغة بين الحياة والموت جنوب شرق فرنسا

وقال المدعي العام في نيس، كزافييه بونوم، في بيان: إنه بعد تلقي بلاغ من السلطات الإيطالية، تم تحديد مكان الشاحنة المبردة التي كان من المفترض أن تنقل "أجانب في وضع غير نظامي"، في سوسبل، وهي بلدة فرنسية بالقرب من الحدود الإيطالية.