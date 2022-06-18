موجة حر استثنائية تتواصل بعدة مناطق فرنسية

في موجة حر هي"الأبكر موسميًا التي يتم تسجيلها في فرنسا" منذ 1947 والتي تعتبر مؤشرًا على "التغير المناخي".
تشهد البلاد السبت ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة لتتجاوز 40 درجة في عدة مناطق.
وتعمل السلطات على البقاء متيقظة بشكل خاص منذ عشرين عامًا، لا سيما بعد موجة الحر التاريخية لعام 2003 التي أودت بحياة أكثر من 15 ألف شخص في فرنسا خصوصًا من كبار السن.
تستمر موجة حر شديد مصدرها شمال أفريقيا نهاية الأسبوع في جنوب أوروبا خصوصًا جنوب غرب فرنسا، حيث ينتظر أن تبلغ الحرارة مستويات قياسية السبت لتتجاوز 40 درجة.
وأفاد ماتيو سوريل خبير المناخ في مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية "إنها موجة الحر الأبكر موسميًا التي يتم تسجيلها في فرنسا" منذ 1947، معتبرًا أنها مؤشر إلى "التغير المناخي". وقد حذرت الأرصاد الجوية من أن "الحرارة سترتفع بشكل إضافي بعد ظهر السبت" في غرب البلاد ويمكن أن تصل إلى مستويات قياسية.