موجة حر استثنائية تتواصل بعدة مناطق فرنسية

وأفاد ماتيو سوريل خبير المناخ في مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية "إنها موجة الحر الأبكر موسميًا التي يتم تسجيلها في فرنسا" منذ 1947، معتبرًا أنها مؤشر إلى "التغير المناخي". وقد حذرت الأرصاد الجوية من أن "الحرارة سترتفع بشكل إضافي بعد ظهر السبت" في غرب البلاد ويمكن أن تصل إلى مستويات قياسية.