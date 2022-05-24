محطات
"موديرنا" تختبر لقاحات محتملة ضد "جدري القرود"
بدأت إجراء التجارب ما قبل السريرية لمواجهة المرض
شرعت شركة موديرنا في اختبار لقاحات محتملة ضد مرض جدري القرود، حيث بدأت إجراء التجارب ما قبل السريرية لمواجهة المرض المنتشر في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبحسب وكالة "رويترز"، قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء: إنه تم تأكيد 131 حالة إصابة بفيروس جدري القرود و106 حالات أخرى مشتبه بها منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في 7 مايو خارج البلدان التي ينتشر فيها المرض عادة.
ووفق الوكالة، لم تصدر أي تعليقات عن "موديرنا" على الفور ردًا على مطالبتها بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول لقاحات جدري القرود.
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن الحكومة بصدد إطلاق جرعات من لقاح الجدري، الذي تصنعه شركة Bavarian Nordic لاستخدامها في حالات جدري القرود.