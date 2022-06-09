موقف تكرر.. شاهد ما حدث لـ"بايدن" لحظة صعود سُلم الطائرة

تعرّض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، لموقف محرج، عندما سقط على سلم الطائرة وهو يصعد على متن "آير فورس وان"، لكنه لم يتعرض لأذى، وواصل الصعود بشكل طبيعي.