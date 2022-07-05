نادٍ إنجليزي يخصص ملعبه لاستضافة صلاة العيد: أحضِروا "سجادات" معكم

أعلن نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، فتح ملعبه "إيوود بارك" لإقامة صلاة عيد الأضحى يوم السبت المقبل.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال النادي الإنجليزي: إن الملعب سيفتح أبوابه أمام المسلمين لإقامة صلاة العيد في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.
وأشار إلى أنه يتوقع أن يستضيف الملعب 3 آلاف شخص، داعيًا المصلين لإحضار سجادات صلاة خاصة بهم.
وقال بلاكبيرن إنه سيعمل على توفير كل التجهيزات الخاصة باستقبال هذا العدد الكبير من المصلين، لافتًا إلى تخصيص حافلات ستعمل على نقل الأشخاص للملعب.
وسبق للنادي أن فتح أبواب ملعبه في عيد الفطر الماضي، حيث صلى المقيمون في المدينة صلاة العيد داخل "إيوود بارك"، ليكون بذلك أول نادٍ إنجليزي يقوم بمثل هذه المبادرة.