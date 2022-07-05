نتائجه خطيرة.. دولتان أوروبيتان تعانيان من "أسوأ جفاف" منذ 1200 عام

وحلل البحث الجديد، الذي نُشر أيضًا في مجلة "Nature Geoscience"، بيانات الطقس التي تعود إلى عام 1850، بالإضافة إلى "نماذج الكمبيوتر" التي تُظهر بيانات حول المناخ حتى عام 850 بعد الميلاد. ولفت الباحثون إلى أنه قبل عام 1850، لم تكن هناك انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري البشرية.