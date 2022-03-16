نزل من سيارته رافعًا يديه.. مشهد صادم يكشف ما حدث لرجل أوكراني

نزل هذا الرجل المدني الأوكراني من سيارته رافعًا يديه ومستسلمًا للقوات الروسية؛ لكن المشهد المرعب بعدها كشف عن جريمة حرب مكتملة الأركان، التقطتها كاميرا طائرة بدون طيار.

وحسب موقع "الحرة"، أظهر فيديو بثته قناة "زد دي إف" (ZDF) الألمانية، الثلاثاء، إطلاق جنودٍ روس النارَ على مدني رفع يديه بعد نزوله من سيارته على طريق قرب العاصمة الأوكرانية كييف.

ووفقًا لـZDF؛ فإن الفيديو تم تصويره عبر طائرة مسيرة، ووثق المصور الحادثة التي تزيد الشكوك حول ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وتقول القناة: إن الفيديو سجل بتاريخ 7 مارس 2022، عندما كان المصور يستخدم الطائرة المسيرة لتصوير الطريق السريع "E40"، على بعد بضعة كيلومترات غرب كييف. وشمال الطريق السريع، سيطر الروس على مناطق بضواحي كييف، وقد تقدموا باتجاه E40.

وصورت الطائرة المسيرة موقع دبابة روسية على بُعد أمتار قليلة من محطة وقود، وبجانبها سيارة متضررة، وهي تقف على جانب الطريق بين أشجار.

وكان الرجل يقود سيارته نحو وسط كييف، وعندما لاحظ الدبابة الروسية قام بالالتفاف، واستدار بسيارته نحو الاتجاه المعاكس، وأوقفها على جانب الطريق، ونزل منها رافعًا يديه؛ بحسب القناة.

وبعد قتله، قام جنود روس من طاقم الدبابة بالركض نحوه، وسحبوا جثته إلى جانب الأشجار.

ويُحظر إطلاق النار على المدنيين، وخاصة الذين "استسلموا بوضوح"، وهي جريمة بموجب القانون الجنائي الدولي.

وللتحقق من صحة الفيديو، تَمَكّن مراسل القناة من لقاء المصور الذي استخدم الطائرة، بعد العديد من المكالمات الهاتفية معه.

وتقول القناة: إن مراسلها قابَلَ المصور "في قبو" بالعاصمة الأوكرانية، ولم تنشر اسمه أو تفاصيل عنه بناء على طلبه، وظهر في التقرير الذي أعدته القناة وهو يرتدي زيًّا عسكريًّا.