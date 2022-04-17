نشره مستخدم "تويتر".. شاهد اعتقال مسؤولة إيرانية بتهمة الاحتيال

وذكر موقع "راديو فردا" أن زوجها، فريدون غربانيان، قد ألقي القبض عليه سابقًا باعتباره المتهم الأول في القضية وتم إرساله إلى السجن، ونشر فيديو لأحد مستخدمي تويتر، يظهر لحظة اعتقال المسؤولة الإيرانية.