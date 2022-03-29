نَفِدت الأخشاب.. "نعوش من الورق" لدفن وفيات كورونا في هذه الدولة

ووفق "سكاي نيوز عربية" عادة ما تكون النعوش من الخشب أو بدائله؛ لكن من أجل التعامل مع نقص النعوش بسبب كثرة أعداد ضحايا "كوفيد 19"، تُقدم بعض الشركات الآن بدائل هي نعوش مصنوعة من الورق المقوى الصديق للبيئة.