نقص الوقود يضطر هذه الدولة لاعتماد 4 أيام عمل أسبوعيًّا

أعلنت الحكومة السريلانكية، الثلاثاء، اعتماد أربعة أيام عمل في الأسبوع للعاملين بالقطاع العام؛ لمساعدتهم على التكيف مع نقص الوقود، وتشجيعهم على زراعة مواد غذائية؛ في حين تُواجه الحكومة أسوأ أزمة مالية منذ عقود.