نهاية الهياط.. شاهد ما فعله إنسان الغاب بشاب حاول المزاح معه

وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، كان حسن عارفين؛ البالغ من العمر 19 عاماً، قد تجاوز الحد المسموح للزوّار، واقترب من القفص الذي يوجد فيه ذلك القرد الضخم في حديقة حيوان كاسانغ كوليم بمقاطعة رياو، قبل أن يفتعل حركات ساخرة.