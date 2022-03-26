نيوزلندا أول من تطفئ أنوارها لإحياء ساعة الأرض

وفي وقت لاحق، سوف تقوم معالم أخرى عبر الكون؛ بما في ذلك مبنى إمباير ستيت، وبرج إيفل، ودار أوبرا سيدني، بإطفاء أنوارها؛ في إشارة إلى التضامن.