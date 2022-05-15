نيويورك.. مقتل 10 أشخاص على يد شاب عمره 18 عاماً في متجر

أفادت الشرطة بمقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار داخل متجر في ولاية نيويورك، وأنها أوقفت شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً في موقع الحادث، في مدينة بافالو، دون ان تذكر اسمه.
وأضافت أن المشتبه فيه دخل إلى سوبر ماركت، وشرع في إطلاق النار، مستخدماً كاميرا لنقل الهجوم في بثّ مباشر على الإنترنت.
ووصف مكتب التحقيقات الفدرالية "إف بي آي"، الهجوم، بـ "العنف المتطرّف، مشيراً إلى أنه يحقّق في وجود دوافع كراهية عنصرية خلف الهجوم الذي خلّف ثلاثة جرحى آخرين.
وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي، إن المشتبه فيه كان يحمل بندقية ثقيلة، وكان يرتدي درعاً واقياً وخوذة، وإنه سلّم سلاحه بعد مواجهة سادها التوتر قبل اعتقاله.