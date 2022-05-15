نيويورك.. مقتل 10 أشخاص على يد شاب عمره 18 عاماً في متجر

أفادت الشرطة بمقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار داخل متجر في ولاية نيويورك، وأنها أوقفت شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً في موقع الحادث، في مدينة بافالو، دون ان تذكر اسمه.