هبطت كالرصاصة.. شاهد لحظة سقوط طائرة الركاب الصينية وتحطمها

محطات
كشف فيديو مرعب لحظة سقوط طائرة الركاب الصينية "بوينج 737" وتحطمها جنوبي شرق الصين، وعلى متنها 132 شخصًا، أمس الاثنين؛ وذلك حين هبطت كالرصاص من السماء واشتعلت فيها النيران.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فإن كاميرا مراقبة التقطت فيديو سقوط الطائرة، وانتشر بعدها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية؛ فإن وسائل إعلام صينية أيضًا نشرت الفيديو، وفيه ظهرت الطائرة وهي تهبط بمقدمتها باتجاه الأرض، كأنها رصاصة منطلقة.
وقد وقع الحادث بالقرب من مدينة ووتشو في إقليم جوانجشي الجنوبي، وأسفر عن مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 132؛ فيما وصفه المسؤولون الصينيون بأنه أسوأ كارثة جوية تشهدها البلاد منذ ما يقرب من عقد من الزمان.