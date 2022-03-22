هبطت كالرصاصة.. شاهد لحظة سقوط طائرة الركاب الصينية وتحطمها

وقد وقع الحادث بالقرب من مدينة ووتشو في إقليم جوانجشي الجنوبي، وأسفر عن مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 132؛ فيما وصفه المسؤولون الصينيون بأنه أسوأ كارثة جوية تشهدها البلاد منذ ما يقرب من عقد من الزمان.