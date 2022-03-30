هبط من سيارته لتفادي التصادم.. شاهد الحادث المروع بعدها

وحسب فيديو بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، هبط الرجل من سيارته، ووقف ثوان قليلة بجوارها على الطريق، وفجأة جاءت من قلب الضباب سيارة فضية مسرعة، وقد فَقَد سائقها السيطرة عليها، فصدمت سيارة الرجل ودارت بها، وكادت تصدم الرجل نفسه، الذي ابتعد عن طريق السيارتين، لينجو من موت محقق.