هبط من سيارته لتفادي التصادم.. شاهد الحادث المروع بعدها

على طريق سريع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، توقف رجل بسيارته السوداء على جانب الطريق، محاولًا تفادي التصادمات بين السيارات والشاحنات؛ بسبب الضباب والجليد؛ لكن في اللحظة التالية حدث ما لم يتوقعه.
وحسب فيديو بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، هبط الرجل من سيارته، ووقف ثوان قليلة بجوارها على الطريق، وفجأة جاءت من قلب الضباب سيارة فضية مسرعة، وقد فَقَد سائقها السيطرة عليها، فصدمت سيارة الرجل ودارت بها، وكادت تصدم الرجل نفسه، الذي ابتعد عن طريق السيارتين، لينجو من موت محقق.
وحسب وسائل إعلام أمريكية؛ فقد اصطدمت أكثر من 50 سيارة وشاحنة على طريق "أي- 81" السريع في مقاطعة شيلكيل بولاية بنسيلفانيا الأمريكية.
وقد وقع الحادث صباح الاثنين الماضي، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين.
وبثت وسائل إعلام أمريكية لقطات مروعة من موقع الحادث، يظهر الكثير من السيارات والشاحنات المحطمة، وقد اشتعلت النيران في بعضها.
وأكد المتحدث باسم مكتب الطبيب الشرعي جون ميكا لشبكة "سي إن إن" مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.
وحسب "الديلي ميل"، لم يُعرف سبب الحادث حتى الآن؛ لكن الضباب الكثيف وهطول الأمطار والجليد لعب دورًا كبيرًا في التصادمات المروعة.