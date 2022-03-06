"هجوم جوي".. شاهد ما فعله طائر صغير بثعبان

وتعجب المعلقون على الفيديو من التعاون وروح المقاومة التي ظهرت بين طيور الحباك، حتى هزمت الثعبان، وعلق المشاهد ستيفن أورتيز، قائلاً: "العمل الجماعي يجعل الحلم حقيقة! استمري أيتها الطيور الصفراء بالتعاون معًا"، وعلق المشاهد بيتر باركر قائلاً: "عشهم قوي جدًا"، وقال المعلق إنريكو تويسكا: "رائع.. لكن هذه الطيور بحاجة إلى أعشاش أفضل على أفرع قوية ومختفية عن الحيوانات المفترسة والقرود والثعابين".