"هجوم جوي".. شاهد ما فعله طائر صغير بثعبان

لم يتوقع ثعبان أشجار كل المقاومة التي واجهها من طائر أصفر صغير، وهو يدخل ضده في معركة شرسة دفاعًا عن صغاره وعشه المعلق على شجرة في محمية طبيعية بجنوب افريقيا.
وتحت عنوان "هجوم جوي"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، في هذه اللحظة المفجعة، وقف طائر حباك أصفر صغير في حالة دفاع شرس عن صغاره عندما داهم ثعبان الشجرة عشه المعلق.
وحسب الصحيفة، حدثت المعركة في محمية نجالا الطبيعية الخاصة في جنوب إفريقيا، وانضمت مجموعة من الطيور معًا عندما أصبح ثعبان الأشجار يهدد جميع أعشاشها، والتي يطلق عليها "قطرات الأمطار"، حيث يشبه العش قطرة المطر.
وقد التقط الفيديو المصور الجنوب أفريقي جورجي لوليس، ويظهر ثعبانًا سامًا، وهو يلتف على عش معلق، محاولًا دخول عش آخر لأكل البيض وصغار الطيور، وهنا يتصدى طائر الحباك الصغير مرفرفًا بجناحية، وناقرًا رأس وجسد الثعبان الأخضر السام.
ويستمر مشهد المعركة مع انضمام طيور الحباك وتعاونها معها في ضرب الثعبان والنقر على رأسه وجسده، حتى لا يجد ثعبان الشجر فرصة لدخول أي عش آخر.
وفي النهاية يتسلق الثعبان فرع الشجرة، ويغادر مكان الأعشاش، لينجو بنفسه من طيور الحباك.
وحسب الصحيفة، تمت مشاهدة الفيديو، ومشاركته أكثر من 19 ألف مرة عبر الإنترنت.
وتعجب المعلقون على الفيديو من التعاون وروح المقاومة التي ظهرت بين طيور الحباك، حتى هزمت الثعبان، وعلق المشاهد ستيفن أورتيز، قائلاً: "العمل الجماعي يجعل الحلم حقيقة! استمري أيتها الطيور الصفراء بالتعاون معًا"، وعلق المشاهد بيتر باركر قائلاً: "عشهم قوي جدًا"، وقال المعلق إنريكو تويسكا: "رائع.. لكن هذه الطيور بحاجة إلى أعشاش أفضل على أفرع قوية ومختفية عن الحيوانات المفترسة والقرود والثعابين".