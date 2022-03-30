هذا الطفل سرق نقودًا.. شاهد ما فعله بعدها ولم يخطر ببال أحد

ويُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة في السوبر ماركت، "ستامب" وهو يجري ويقفز داخل المحل، قبل أن يتوجه إلى ماكينة المدفوعات، ويفتح درج النقود، ويلتقط بضع أوراق نقدية، ويغادر كأنه لم يفعل شيئًا.