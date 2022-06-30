هذا هو السبب الأول للطلاق في الكويت.. دراسة تكشفه و10 توصيات لحل المشكلة

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية: جاء تغير القيم الاجتماعية بخصوص أن الطلاق حرية وراحة في المرتبة الرابعة بنسبة 9.2 في المئة، ثم عدم تحمل مسؤولية الأسرة وإهمالها في المرتبة الخامسة بنسبة 9.0 في المئة، والمشكلات المالية بنسبة 8.6 في المئة، ثم الخيانة الزوجية وانعدام الثقة بين الزوجين بنسبة 7.7 في المئة، ثم مكان إقامة الأسرة غير مريح مثل الإقامة في شقة صغيرة أو السكن عند الأهل بنسبة 5.9 في المئة، ثم امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأولادها منه بنسبة 5.6 في المئة، والضرب والعنف بين الزوجين بنسبة 5.6 في المئة، ثم قانون الأحوال الشخصية الذي يمنح المرأة المطلقة عددًا من المميزات مثل: النفقة والسيارة والخادمة والسائق والسكن بنسبة 5.5 في المئة، وأخيرًا المشكلات الجنسية بنسبة 5.3 في المئة.