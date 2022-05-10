هذه الدولة تتخلص من جرعات كورونا بعد امتلاكها فائضًا كبيرًا

وأشار المعهد النرويجي للصحة العامة اعتزامه التخلص من المزيد من الجرعات في حال لم يتغير الطلب العالمي، مؤكدًا أن 93.1 بالمائة من السكان، ممن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 90.7 بالمائة على جرعة ثانية.