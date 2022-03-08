هذه الطفلة أدمت قلوب الأمريكيين.. حافلة المدرسة كتبت نهايتها الحزينة

أدمت هذه الطفلة قلوب الأمريكيين، حين كتبت حافلة المدرسة نهايتها الحزينة، أثناء ركضها للحاق؛ لكن دهستها عجلاتها.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، لقيت الطفلة الأمريكية أناليس باكنر (11 عامًا) مصرعها أثناء ركضها للحاق بحافلتها المدرسية.

وأكدت مقاطعة غارفيلد بولاية كولورادو الأمريكية أن "أناليس باكنر" كانت ضحية حادثة وقعت في بلدة باراشوت، الخميس الماضي، حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وهرعت قوات الشرطة والإنقاذ إلى المكان؛ حيث أُعلن عن وفاة الطفلة على الفور.

وبعد تحقيق أوليّ، أعلنت السلطات أن سبب الوفاة هو حادث.

وليس من الواضح ما إذا كان لدى الشرطة مقاطع فيديو توثق الحادث.

وقالت شرطة البلدة: إن الطفلة كانت تركض وراء حافلتها المدرسية صفراء اللون، قبل أن تتعثر وتسقط تحت عجلاتها حيث لقيت مصرعها.

وأصدرت السلطات التعليمية في المنطقة، بيانًا بشأن وفاة الطفلة التي كانت تدرس في الصف السادس قالت فيه: "هذا يوم حزين لمنطقة غارفيلد".

وذكرت أنها قدّمت وستقدم الدعم النفسي للطلبة والموظفين والمجتمع المحلي.

وذكرت أن ردها الأوليّ هو احترام خصوصية الأسرة ورعاية الطلاب والموظفين بعد هذه الحادثة المأساوية.

ولفتت إلى أنها تتعاون مع جميع الوكالات المعنية، وقالت: "لن نصدر معلومات إضافية في الوقت الحالي".