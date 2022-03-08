هرباً من المجهول.. الكلاب والقطط تسبق أصحابها نحو الحدود الأوكرانية

استكمالاً للمشاهد المؤلمة للحرب الروسية على أوكرانيا، ومن بين مئات الصور المتعلقة بالدمار في كييف ظهرت صور لقطط وكلاب تغادر برفقة أصحابها طالبة اللجوء إلى دول الجوار.

وسائل إعلام أوكرانية تداولت بشكل موسع خلال الأيام الماضية صوراً لمدنيين يفرون برفقة حيواناتهم الأليفة رافضين تركها لمواجهة المجهول في الحرب الدائرة.

وكشفت الصور عن مواطنين أوكرانيين يحملون حيواناتهم الأليفة خلال فرارهم من جحيم الحرب الروسية الأوكرانية إلى دول الجوار، وفق العين الإخبارية.

وسخر الأوكرانيون من موقف حلف شمال الأطلسي بإظهار لافتة تحت قدم كلب مرسوم على رأسه علم أوكرانيا وتدعو "الناتو"، إلى إقامة منطقة حظر طيران في وجه روسيا.

وتتسابق دول العالم في غوث اللاجئين الأوكرانيين، وتنوعت المساعدات بين إقامات ومستشفيات ميدانية ودخول دون تأشيرات.

يأتي هذا فيما تستعد الأمم المتحدة لهجرة ما يصل إلى 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا، إذا استمرت الحرب الروسية ضد البلاد، في التصاعد.

وأعلنت روسيا مساء الإثنين وقفاً لإطلاق النار في مدن أوكرانية عدة، الثلاثاء، للسماح بإجلاء مدنيين عبر ممرات إنسانية.

بدوره، وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، مرسومًا باستدعاء قوات حفظ السلام الأوكرانية للدفاع عن البلاد.

وقدّرت أوكرانيا، خسائرها في البنية التحتية، بنحو 10 مليارات دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 12 يوماً.

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

وقالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتَي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما أخيراً.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه الذي دشّن فيه العملية العسكرية، أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن "تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".