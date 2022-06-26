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هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب مناطق بوهران الجزائرية
مركزها شمالي منطقة قديل.. ولم تتسبب في أي خسائر بشرية
قالت وسائل إعلام جزائرية رسمية أمس الأحد إن هزة أرضية، قوتها 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت مناطق في ولاية وهران، شمال غربي البلاد، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، وقعت الهزة في حدود الساعة الـ20:17 بالتوقيت المحلي (19:17 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزها على بُعد 12 كيلومترًا شمالي منطقة قديل، حسبما ذكرت تقارير نقلاً عن مركز أبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
ونقل تلفزيون النهار الجزائري عن الحماية المدنية لولاية وهران أن الهزة الأرضية لم تتسبب في أي خسائر بشرية.