هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب مناطق بوهران الجزائرية

قالت وسائل إعلام جزائرية رسمية أمس الأحد إن هزة أرضية، قوتها 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت مناطق في ولاية وهران، شمال غربي البلاد، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".