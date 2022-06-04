"هزة الكويت الأرضية" فريدة من نوعها.. شعر بها الجميع ولا أضرار

أكدت تقارير إخبارية أن الهزة التي حدثت في الكويت مساء ليلة السبت، فريدة من نوعها، ولم تحدث من قبل في الكويت بهذه القوة؛ حيث شعر بها جميع الأهالي، وطمأنت السلطات الكويتية أن الهزة لم يكن لها أي تأثير.
وأوضحت قناة "الإخبارية" السعودية، من خلال مراسلها مشاري الشمري، أن هذه الحادثة فريدة من نوعها، ولم تحدث في الكويت من قبل بهذه القوة؛ مؤكدة أن جميع من كان مستيقظًا شعَر بها، ونسبة كبيرة استيقظوا من النوم على هذه الهزة.
وأشار "الشمري" إلى أن الهزة أحدثت رهبة في النفوس؛ وهو ما حدث له على المستوى الشخصي بعد أن شاهدوا اهتزازًا في أثاث المنزل، وقال إن هذه الهزة لم تحدث في الأحمدي فقط؛ وإنما كذلك هزت الجنوب ووسط وشمال الكويت.
من جانب آخر، أكد التلفزيون الكويتي أنه لم يتم تسجيل أي أضرار نتيجة الهزة الأرضية التي شهدتها الكويت؛ مشيرًا إلى أن البلاغات التي وردت معظمها من سكان المناطق الجنوبية؛ حيث إن البلاغات كانت للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية التي تعرضت لها الكويت فجر اليوم، والتي كانت قوتها ٥ درجات بمقياس ريختر.
وأوضحت السلطات الرسمية أن البلاغات الواردة لم تتضمن الإشارة إلى أي ضرر أو إصابات، وأن هناك إجراءات معينة يتم من خلالها الرصد والتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة الآثار التي ترتبت عليها الهزة، وتم التأكد من عدم وجود أي أضرار.
وأكدت أن مراكز قوة الإطفاء العام في حالة استعداد تام، وكان هناك عدة تمارين في السنوات السابقة لما هو متوقع؛ لأن الكويت قد تتعرض لهزات أرضية.