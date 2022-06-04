"هزة الكويت الأرضية" فريدة من نوعها.. شعر بها الجميع ولا أضرار

وأوضحت قناة "الإخبارية" السعودية، من خلال مراسلها مشاري الشمري، أن هذه الحادثة فريدة من نوعها، ولم تحدث في الكويت من قبل بهذه القوة؛ مؤكدة أن جميع من كان مستيقظًا شعَر بها، ونسبة كبيرة استيقظوا من النوم على هذه الهزة.