هزَمَتْه في لعبة شعبية.. فيديو صادم يكشف ما فعله عريس بعروسه أثناء الزفاف
ليلة الزفاف هي حلم كل فتاة، والبديهي أن تزخر بالفرح ومظاهر البهجة، فهي النهاية الوردية لقصة حب أو إعجاب، والبداية كذلك لدخول حياة المسؤولية.
وتتنوع التقاليد التي نسجتها الشعوب على مدار وجودها على هذه الأرض، ليلة الزفاف؛ ما بين مسابقات وألعاب تُدخِل البهجة على العروسين وتزرع الألفة بينهما.
عريس أوزبكي لم يسمع بـ"رفقًا بالقوارير"، ولم يملك الروح الرياضية ولا اللباقة المطلوبة في مثل هذه المناسبات، لم يتقبل هزيمته في لعبة شعبية؛ حيث سدد لعروسه التعسة لكمة بعد أن فازت عليه ولوحت بانتصارها؛ حسب وكالة "سبوتنك" الروسية.
المشهد التقطته كاميرا أحد المدعوين، ووثّقت ما فعله العريس الذي انتشى بلكمته، دون أن يهبّ أحد من الحضور لاستيضاح الأمر على الأقل؛ بينما غادرت العروس مع إحدى السيدات متألمة ومتعجبة مما فعله زوجها، ولسان حالها: هذا ما حدث في أول ليلة فماذا سيحدث بعد ذلك.