هزَمَتْه في لعبة شعبية.. فيديو صادم يكشف ما فعله عريس بعروسه أثناء الزفاف

المشهد التقطته كاميرا أحد المدعوين، ووثّقت ما فعله العريس الذي انتشى بلكمته، دون أن يهبّ أحد من الحضور لاستيضاح الأمر على الأقل؛ بينما غادرت العروس مع إحدى السيدات متألمة ومتعجبة مما فعله زوجها، ولسان حالها: هذا ما حدث في أول ليلة فماذا سيحدث بعد ذلك.